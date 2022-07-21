الصين تحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 6.7620

الوكيل الإخباري -

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قرر البنك المركزي الصيني، صباح اليوم الخميس، الإبقاء على سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستويات أمس البالغة 6.7620 يوان لكل دولار.وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل اليوان الصيني نحو 6.7609 لكل دولار، كما قرر البنك ضخ 3 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.ويقوم بنك الصين بالتأثير على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته اليوان بعملة الدولار ، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.ويدير بنك الصين قيمة اليوان عن طريق جعله ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين،حيث يتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للبلاد.