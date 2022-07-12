الثلاثاء 12-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

للمرة الأولى منذ 2002.. سعر صرف اليورو يعادل الدولار

بوتين يزور إيران الاسبوع المقبل

نحو 65 ألف مشارك في فعاليات صيف الأردن

توقعات عالمية بارتفاع برميل النفط إلى 140 دولار

استقبال أولى قوافل الحجاج الأردنيين العائدين للمملكة

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

الأربعاء.. ظهور أقرب بدر عملاق

جريمة تهز جنين .. شاب يقتل والده ويصب الإسمنت فوق جثته

وفيات الثلاثاء 12-7-2022

تعرّف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

الثلاثاء، 12-07-2022 01:12 م

عالمياً .. استقرار الذهب فوق أدنى مستوى منذ 9 أشهر

ذهب٢


الوكيل الإخباري - تمكن الذهب اليوم الثلاثاء من الاستقرار فوق أدنى مستوى منذ 9 أشهر مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

اضافة اعلان


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر أيلول عند 1722.36 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.


وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.60 دولار للأوقية.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.


وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2130.02 دولار للأوقية.

 

البيان


إقرأ ايضا
يور

للمرة الأولى منذ 2002.. سعر صرف اليورو يعادل الدولار

النفط٢

أسعار النفط تواصل انخفاضها اليوم عالمياً

النفط

توقعات عالمية بارتفاع برميل النفط إلى 140 دولار

الذهب٣

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً

62cc3de2112c8

اليورو يهوي لأدنى مستوى منذ 20 عاما ويقترب من مستوى التعادل مع الدولار

image (1)

تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 30% في بداية الموسم الجديد

أخبار متعلقة
27d38695-bc73-43d5-851a-92e6f1054cab--RBH43

اليورو يسجل ادنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاماً

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

تراجع أسعار الذهب عالمياً

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

اونصة

عالمياً .. أونصة الذهب تواجه أكبر خسارة أسبوعية في شهر

الذهب

الذهب ينخفض عالمياً بعد رفع أسعار الفائدة

62a828c46c817

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع عالمياً