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الخميس، 10-08-2023 12:44 م

الخرابشة: مؤشرات على وجود كميات كبيرة من الفوسفات بالريشة والبوتاس في البحر الميت

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن هناك مؤشرات على وجود كميات كبيرة من الفوسفات بمنطقة الريشة، وكميات كبيرة أيضا من البوتاس في منطقة البحر الميت.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة التسنيم لاستكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة، وعن البوتاس الصخري في منطقة اللسان المحاذية للبحر الميت، اليوم الخميس.

وأوضح الخرابشة أن استخراج الفوسفات والبوتاس، بكميات أكبر سيرفع من حجم الصادرات الأردنية للخارج.

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وبين أن ذلك سيكون له أثر واضح على النمو الاقتصادي في الأردن، خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى مرحلة الاستثمار النهائي بتوقيع اتفاقيتي استكشاف خام الفوسفات في منطقة الريشة وعن البوتاس الصخري في منطقة اللسان المحاذية للبحر الميت.

 

ولفت إلى أن وزارة الطاقة وقعت 13 مذكرة تفاهم لاستخراج المعادن في مختلف مناطق المملكة.


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