الحكومة: ارتفاع على أسعار المحروقات عالمياً بهذه النسبة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المحروقات عالميا شهدت خلال الاسبوع الثاني من شهر تموز ارتفاعاً على مختلف أنواع المشتقات، باستثناء الغاز البترولي المسال.



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وأوضحت الوزارة في نشرتها، ان سعر بنزين ( اوكتان 90) ارتفع بنسبة 6.4%، وبنزين ( اوكتان 95) ارتفع بنسبة 5.9%.



وأضافت النشرة أن سعر السولار ارتفع بنسبة 6.8%، وسعر الكاز ارتفع بنسبة 6%.



وبينت ان سعر زيت الوقود ارتفع 5.2%، في حين انخفض سعر الغاز البترولي المسال 13.8%.



وارتفع معدل سعر خام برنت ليصبح 79.9 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 4.4%.