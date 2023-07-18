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الثلاثاء، 18-07-2023 03:49 م

الحكومة: ارتفاع على أسعار المحروقات عالمياً بهذه النسبة

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المحروقات عالميا شهدت خلال الاسبوع الثاني من شهر تموز ارتفاعاً على مختلف أنواع المشتقات، باستثناء الغاز البترولي المسال. 

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وأوضحت الوزارة في نشرتها، ان سعر بنزين ( اوكتان 90) ارتفع بنسبة 6.4%، وبنزين ( اوكتان 95) ارتفع بنسبة 5.9%. 

وأضافت النشرة أن سعر السولار ارتفع بنسبة 6.8%، وسعر الكاز ارتفع بنسبة 6%. 

وبينت ان سعر زيت الوقود ارتفع 5.2%، في حين انخفض سعر  الغاز البترولي المسال 13.8%.


وارتفع معدل سعر خام برنت ليصبح 79.9 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 4.4%. 

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