الطويل يدعو لإنشاء غرفة قضائيّة تجاريّة متخصّصة في فضّ النزاعات بين التجّار ودياً

الوكيل الإخباري - دعا عضو كتلة العطاء، ماهر عمر الطويل، إلى إنشاء غرفة قضائيّة تجاريّة داخل غرفة تجارة عمّان يكون دورها فضّ النزاعات الماليّة بين التجّار ودّيّاً وتحصيل حقوقهم خلال مدّة قصيرة.

وأوضح الطويل، في تصريح صحفيّ، إنّ هذه الغرفة القضائيّة ستعمل على تحصيل حقوق التجّار فيما بينهم بشكل سريع، مقارنة بالمحاكم النظاميّة، الأمر الّذي يدعم توفّر السيولة لدى التاجر المتضرّر، وتحصليه حقوقه على نحو سريع إذا توفّرت الإمكانيّات.

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وأشار إلى أن تعثّر أيّ تاجر ماليّاً يلحق الضرر بعدد من التجّار الّذين يوردون البضاعة إليه، الأمر الّذي قد يتسبّب بتعثّر آخرين وإلحاق الضرر بقطاع كامل أحياناً.

وشدّد على أنّ غرفة تجارة عمّان يجب أن تكون المحرّك الرئيسيّ لهذا الملفّ، نظراً لدورها في توفير الحماية الكافية للبيئة التجاريّة في المملكة.



ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمّود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.