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السبت، 17-12-2022 12:39 م

العالم استهلك 8 مليار طن من الفحم العام الجاري

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الوكيل الإخباري - يتجه استهلاك العالم من الفحم هذا العام إلى أعلى معدلاته على الإطلاق، على الرغم من الأهداف العالمية الطموحة للحد من اعتماد دول العالم عليه.اضافة اعلان


ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، عن تقرير دولي أن استهلاك العالم للفحم سيرتفع بشكل قياسي على الأرجح 1.2 % خلال 2022، ليتجاوز ثمانية مليارات طن في عام واحد للمرة الأعلى على الإطلاق.

وأضافت الوكالة أن هذا المعدل سيستمر على الأرجح حتى 2025، حيث إن تراجع الطلب على الفحم في الاقتصادات المتقدمة ستقابله زيادة في حجم الطلب من الأسواق الآسيوية الصاعدة مثل الصين والهند.

وتزايد اعتماد أوروبا على الفحم كمصدر للطاقة خلال العام الجاري بعد القيود التي فرضتها روسيا على تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، ما اضطر هذه الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة. ( الاقتصادية )

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