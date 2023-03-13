العالم يترقب تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي

الوكيل الإخباري - يترقب العالم الأسبوع الحالي امتداد آثار انهيار بنك سيليكون فالي، حيث تتصاعد المخاوف من أن شركات التكنولوجيا الناشئة قد تكون غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في الأيام المقبلة وتأمين السيولة، وقد يواجه القطاع الذي تم ضربه بالفعل مخاطر أعمق.

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البنك لديه فروع وأذرع استثمارية في الصين ودول أوروبية، قال وزير المالية البريطاني غيريمي هانت، إنه يعمل مع رئيس الوزراء ومحافظ بنك إنجلترا لتجنب أو تقليل الضرر من أي تداعيات تحيط بذراع سيليكون فالي في المملكة المتحدة.



ووقع أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة رسالة موجهة لوزير المالية البريطاني تدعو إلى تدخل الحكومة.



وسحب العملاء ودائع ضخمة بقيمة 42 مليار دولار بحلول نهاية الخميس الماضي وفقا لإيداع تنظيمي في كاليفورنيا. ( وكالات )