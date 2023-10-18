العدوان على غزة يترك أثراً مدمراً على الاقتصاد الإسرائيلي والانهيار قد يتسع

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة فيتش وضع تصنيف الاحتلال الائتماني، الذي كان يقدر بـ "+A"، تحت المراقبة السلبية، مما يعزز من احتمال خفض التصنيف.

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وقالت الوكالة أن هذا التصعيد، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى نفقات عسكرية إضافية كبيرة، وتدمير البنية التحتية، وتغيير جذري في معنويات المستهلك والاستثمار، مما يتسبب في تدهور كبير في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.



ويواجه التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال الآن احتمالية خفضه للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تقديرات أسواق الدين لهذا السيناريو، نتيجة لتأثيرات وتكلفة الصراع في غزة.



ومنذ بدء الحرب الأسبوع الماضي، شهد الشيكل تراجعا قويا أمام الدولار، ويتجه نحو تسجيل أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك بعدما تراجع لأدنى مستوى في 8 أعوام.



وهذا ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي للتدخل بشكل عاجل، حيث أطلق برنامجاً غير مسبوقاً لدعم الشيكل، يتضمن بيع 30 مليار دولار وتخصيص 15 ملياراً إضافية من خلال أدوات المبادلة، بهدف تقليل تقلبات العملة.

