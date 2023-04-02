العراق.. اتفاق قريب لاستئناف تصدير نفط كردستان

الوكيل الإخباري - تقترب الحكومة العراقية من التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان من أجل استئناف تصدير النفط من الشمال والذي توقف نحو أسبوع عقب فوز بغداد في قضية تحكيم دولي ضد تركيا.

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وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات النفط من الشمال.



كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر حكومية أن إقليم كردستان العراق سوف يستأنف تصدير النفط يوم الإثنين المقبل، بعد توصل كل من بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن إدارة نفط الإقليم.



وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي إلى ميناء جيهان في 25 مارس، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ( سكاي نيوز )

