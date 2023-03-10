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الجمعة، 10-03-2023 04:05 م

مخاوف رفع أسعار الفائدة تساهم بانخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - انخفض النفط للجلسة الرابعة اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع بفعل مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية الأمر الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 81.18 دولار للبرميل.

 

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 56 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 75.16 دولار للبرميل، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


هذا وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض بأكثر من 5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وهو أسوأ تراجع لهما منذ أوائل شباط.


بترا

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