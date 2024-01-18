الخميس 18-01-2024
الوكيل الاخباري
 

كريشان: للبلديات ديون على المواطنين تزيد على 300 مليون دينار

104 يوماً على العدوان .. شهيدان في خانيونس ودوي انفجارات في بيت حانون وبيت لاهيا

الأردن 5 عربياً و68 عالمياً على مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في 2023

وزير الصناعة والتجارة: سحب عينات من مستوعبات وصوامع القمح للتأكد من سلامتها باستمرار

بعد توقفه ليومين .. تلفريك عجلون يستقبل الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي بخان يونس

الخيرية الأردنية الهاشمية: 39 طائرة و188 شاحنة مساعدات أرسلت من الأردن لغزة منذ بدء الحرب

القضاة: تثبيت أسعار المواد الأساسية في الاستهلاكية المدنية حتى بعد شهر رمضان

القسام: 5 قتلى إسرائيليين باستهداف قوة متمركزة في أحد المنازل

الصفدي: مواقف الأردن وتركيا واضحة في رفض التهجير ووقف الحرب على غزة

الخميس، 18-01-2024 02:15 م

العراق يستهدف تقليل الاعتماد على إيرادات النفط إلى 80%

A10FF90C-45E5-4308-AA45-C5DCE25DB91F
الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، في جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العراق حدد هدفا في موازنة مدتها ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من 95 بالمئة إلى 80 بالمئة.اضافة اعلان


وكانت وكالة أنباء العراق الرسمية نقلت عن السوداني قوله، أمس الأربعاء، إن بلاده ماضية بخطوات الإصلاح المالي والمصرفي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في دافوس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك "جي بي مورغان" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خالد حب الله".


إقرأ ايضا
bkvelVoEsh6MAbuswQn0300D1KDOb9cQH50bkUln

وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

موديز EMMANUEL DUNAND أ.ف.ب

موديز: تعثر الشركات عن السداد في 2023 يصل لأعلى مستوياته منذ 2021

001010010

التوقعات حول مصير الفائدة تربك الأسواق قبيل اجتماع الفيدرالي نهاية الشهر الجاري

102023101139978633444

بمقدار ثلاثة دنانير .. انخفاض جديد على ليرة الذهب محلياً اليوم

0101100

الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مع تراجع رهانات خفض الفائدة

07

بوتين: قادرون على تخطي اقتصاد اليابان في غضون 4 سنوات

أخبار متعلقة
001010010

التوقعات حول مصير الفائدة تربك الأسواق قبيل اجتماع الفيدرالي نهاية الشهر الجاري

20180307_1520452872-690639

قطر ترفع سعر خام الشاهين تسليم آذار المقبل

120232811444199935876

تصريح هام من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة

GettyImages-845549114

تقرير: تغير المناخ يهدد حياة الملايين

thumbs_b_c_ea01b02cbd0abad2bd295c9d222174dc

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يتجاوز الـ 78 دولاراً للبرميل

2347006-1377087201

أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثرواتهم منذ 2020 .. و 5 مليارات شخص ازدادوا فقراً