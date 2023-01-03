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الثلاثاء، 03-01-2023 01:01 م

العراق.. 115 مليار دولار صادرات النفط الخام في 2022

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الوكيل الإخباري - قفزت صادرات النفط الخام العراقية في العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52 بالمئة عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.

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وقال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "إيرادات البلاد المحققة من تصدير النفط الخام في عام 2022، بلغت أكثر من 115 مليار دولار، بحسب الإحصائية الأولية".


وأضاف أن الكميات المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من مليار و209 ملايين برميل، وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3 ملايين و320 ألف برميل في اليوم.


وكانت صادرات العراق من النفط الخام، بلغت حوالي 75.7 مليار دولار في العام 2021، فيما كانت حوالي 33.9 مليار دولار في 2020.


والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة. ( سكاي نيوز )

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