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العسعس: اقتصادنا تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي

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السبت، 26-08-2023 12:58 م

العسعس: اقتصادنا تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي

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الوكيل الإخباري - قال وزير المالية محمد العسعس، إن الاقتصاد الأردني استطاع تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤشر على قوة وصلابة الاقتصاد المحلي.

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وأضاف العسعس، خلال جلسة عن السياسة المالية والنقدية، ضمن فعاليات الملتقى الحكومي "عام على التحديث" المنعقد في البحر الميت، أنه رغم الأزمات العالمية إلا أن الاقتصاد الأردني حافظ على "معامل المخاطرة المالية"، في خط مستقر، في حين ارتفع هذا المؤشر لدى دول عربية محيطة.


وأشار إلى أن الأردن حافظ على الاستقرار المالي الذي يعتبر ركيزة أساسية لحماية الطبقة المتوسطة من تذبذبات السوق.

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