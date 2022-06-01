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الأربعاء، 01-06-2022 10:02 ص

العملات الرقمية تربح 102 مليار دولار خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري- سجلت العملات الرقمية مكاسب كبيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة من التداولات، بدعم المكاسب الكبيرة التي سجلتها "بيتكوين"، التي تواصل الزحف صوب مستوى 32 ألف دولار.

وتبددت مخاوف المستثمرين من العملات الرقمية المشفرة عقب أزمة انهيار عملة تيرا لونا، وعادت "بيتكوين" لقيادة سوق الـ"كريبتو" نحو الصعود من جديد، خصوصا بعد اعتماد روسيا على العملات الرقمية المشفرة للتحايل على العقوبات الأوروبية والأميركية.

وعلى صعيد التداولات وخلال الـ24 ساعة الأخيرة من التداولات، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 8.4% رابحة نحو 102 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1210 مليارات دولار في تعاملات صباح أمس، إلى نحو 1312 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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