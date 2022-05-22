لاغارد: العملات المشفرة لا قيمة لها ويجب تنظيمها

الوكيل الاخباري- قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن العملات المشفرة "لا تستند إلى أي شيء" ويجب تنظيمها لتوجيه الناس بعيداً عن المضاربة عليها بمدخرات حياتهم.



وأعربت لاغارد عن قلقها بشأن الأشخاص الذين ليس لديهم فهم للمخاطر، وسيصابون بخيبة أمل شديدة، وهذا هو السبب في أنها تعتقد أنه يجب تنظيمها.



وتأتي التعليقات وسط أوقات متقلبة لأسواق العملات المشفرة، حيث انخفضت العملات الرقمية بيتكوين وإيثريوم بنسبة 50% عن ذروة العام الماضي. في الوقت نفسه، تواجه فئة الأصول تدقيقاً أكثر صرامة من قبل المنظمين القلقين بشأن المخاطر التي قد تشكلها على النظام المالي الأوسع.

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