وزير الاقتصاد الفرنسي لا يتوقع تباطؤ التضخم قبل مطلع 2023

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يتوقع حدوث "تحسن على جبهة التضخم" قبل بداية 2023.

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لكن وزير الاقتصاد الفرنسي قال أيضا: "ليس لدينا سيناريو مطروح على الطاولة اليوم يتوقع تضخما من رقمين في فرنسا"، حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 6.1 % في يوليو على مدى عام، حسب المكتب الوطني للإحصاء.



وفي بريطانيا بلغت نسبة التضخم 10.1 بالمئة ويتوقع أن تتجاوز الـ 18 % في 2023، حسب "سيتي بنك".



وفي فرنسا، قال لومير لقناة "فرانس 5" مساء الأربعاء، إنه "في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نهاية 2022 سنواصل رؤية أسعار مرتفعة جدا. بعد ذلك، في بداية 2023، وعلى كل حال هذا ما نتوقعه، في الربع الأول من 2023، يفترض أن نرى الأسعار والتضخم يتراجعان. ( سكاي نيوز)