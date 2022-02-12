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السبت، 12-02-2022 11:31 ص

القطارنة يزور مركز دبي المالي العالمي DIFC

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الوكيل الإخباري - زار أمين عام وزارة الاستثمار والمفوض العام لـ اكسبو دبي 2020 زاهر القطارنة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) والتقى السيد عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

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واستمع القطارنة الى عرض تقديمي عن المركز الذي يعتبر منطقة مالية حرة داخل دبي وتشكل مركز اقتصادي ومالي محوري في منطقة الشرق الاوسط والعالم كونه يتمتع بقوانين خاصة تعمل على تسجيل وترخيص الشركات وممارسة الاعمال وريادتها وتوفر حاضنة للاعمال ولها نظام قضائي مستقل.

 

وأشاد القطارنة بمستوى الأداء والأدوات التكنولوجية الحديثة المستخدمة وبرامج المسرّعات العالمية والبنية التحتية القانونية التشريعية الملائمة للاستثمار التي يوفرها المركز بحيث تسهم في تمكين الأعمال وجذب مستثمرين وان المستقبل يكون للتحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار والشراكات المستمرة، كما تطرق الى الأهمية الكبيرة التي يوليها المركز بالشركات الناشئة والرياديين الشباب.

 

وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة والمركز بكافة المجالات الاستثمارية كما تم توجيه الدعوة لزيارة الاردن لاستكمال المباحثات ووضع خطط عمل وتعاون مستقبلي بين الطرفين.

 

وحضر اللقاء القنصل العام بالسفارة الأردنية في دبي عاصم العبابنة والمستشار الاقتصادي نادر السحيم.

 




 

 


 

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