الكرملين يعلق على احتمال إفلاس روسيا

الوكيل الاخباري- أشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي، إلى عدم وجود أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن السداد، مشددا على أن ذلك يمكن أن يحدث فقط من الناحية التقنية.

اضافة اعلان

وردا على سؤال بهذا الشأن، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "قد يحدث تخلف تقني عن السداد، من الواضح أنه لا توجد أسباب موضوعية لمثل هذا التخلف عن السداد. روسيا لديها إمكانات، لكن الموقف غير البناء للخصوم يمكن أن يعقد الموقف".



وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه من الأفضل توجيه السؤال للحكومة الروسية.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية الروسية، أنها سددت بالعملة الروسية الروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، وذلك بعدما رفض مصرف مراسل أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية.



وبذلك تكون روسيا قد سددت للمرة الأولى ثمن قروض أجنبية بالعملة الروسية، وأكدت من خلال الخطوة التزامها الوفاء بتعهداتها المالية على الرغم من القيود الغربية (عقوبات)، وروسيا من خلال الخطوة قد تجنبت التخلف عن سداد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

روسيا اليوم