الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

2.8 مليون حركة لخدمات حكومية خلال شباط الماضي

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 3 أسابيع

الخلايلة يبيّن سبب عدم فتح المسجد الاقصى للاعتكاف

استحداث تأشيرة دخول جديدة للمملكة مدتها خمس سنوات

الكرملين يعلق على احتمال إفلاس روسيا

الجمارك : احباط تهريب 107 كغم من الكوكايين الخام

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع أوبك وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

خصم الكهرباء يصل 75% لمدة 10 سنوات في الطفيلة الصناعية

انطلاق الحملة الوطنية عَلَمُنا عَالٍ

الخصاونة: لم نبع أي معلم سياحي في الأردن

الإثنين، 11-04-2022 03:34 م

الكرملين يعلق على احتمال إفلاس روسيا

625415ea4c59b745704ce118


الوكيل الاخباري- أشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي، إلى عدم وجود أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن السداد، مشددا على أن ذلك يمكن أن يحدث فقط من الناحية التقنية.

اضافة اعلان

 

وردا على سؤال بهذا الشأن، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "قد يحدث تخلف تقني عن السداد، من الواضح أنه لا توجد أسباب موضوعية لمثل هذا التخلف عن السداد. روسيا لديها إمكانات، لكن الموقف غير البناء للخصوم يمكن أن يعقد الموقف".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه من الأفضل توجيه السؤال للحكومة الروسية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية الروسية، أنها سددت بالعملة الروسية الروبل قروضا أجنبية لسندات مقومة بالدولار، وذلك بعدما رفض مصرف مراسل أمريكي إتمام أوامر الدفع بالعملة الأمريكية.

وبذلك تكون روسيا قد سددت للمرة الأولى ثمن قروض أجنبية بالعملة الروسية، وأكدت من خلال الخطوة التزامها الوفاء بتعهداتها المالية على الرغم من القيود الغربية (عقوبات)، وروسيا من خلال الخطوة قد تجنبت التخلف عن سداد ديونها السيادية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
424071

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 3 أسابيع

3333-3

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع أوبك وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

0L5A8804

خصم الكهرباء يصل 75% لمدة 10 سنوات في الطفيلة الصناعية

main_image61790a70ce211

عقل يتوقع رفع أسعار المحروقات محلياً من 5 إلى 7% خلال أيار المقبل

1c28e21b-400d-4228-9383-6c241af77301

بعد الفحم.. هل يدخل النفط الروسي قائمة الحظر الأوروبية؟

99-7

العراق.. النفط بصدد تطبيق قرار المحكمة بإدارة حقول النفط والغاز شمال البلاد

أخبار متعلقة
bafc3cadfcb3211f1048d99357026cbe

روسيا.. التضخم السنوي يسجل 16.7% في مارس بأعلى مستوى منذ 2015

624ec50f4c59b71ee849e0ea

رئيس الحكومة الروسية يتحدث عن فرص فريدة ظهرت في الاقتصاد الروسي

624e8ebc42360460a92f7d67

للمرة الأولى في نحو 8 أسابيع.. الدولار يهبط دون مستوى 75 روبلا

روسيا-تعلق-إمدادات-الفحم-الحراري-لأوكرانيا

اليابان تعتزم الامتناع عن فرض حظر على إمدادات الفحم من روسيا

624d702f42360442a60ba453

للمرة الأولى.. روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار

624bf4324c59b766ef6dd2e9

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو