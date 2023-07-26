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الأربعاء، 26-07-2023 11:39 ص

الكويت تحقق أول فائض في ميزانيتها بـ 21 مليار دولار

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المالية الكويتية، الأربعاء، إن ميزانية 2022-2023 حققت فائضا قدره 6.368 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها فائضا منذ 9 سنوات.

وأضافت الوزارة في بيان أن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، بارتفاع نسبته 54.7 % عن السنة الماضية، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية.

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في حين بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 2.1 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12.8 % عن السنة الماضي.

وبحسب البيان بلغت المصروفات الإجمالية 22.369 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.6 %  عن السنة الماضية وبوفر قدرة 1.1 مليار دينار من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 23-22.


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