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الإثنين، 10-07-2023 09:21 ص

استراتيجيات ذكية لتوفير المال عند الشراء

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الوكيل الإخباري - من منا لا يرغب بتوفير المال عند الشراء؟ حيث أن هناك الكثير من الأمور الضرورية التي تحتاج لشرائها بشكل مستمر، مثل البقالة والملابس ومستلزمات المنزل، يمكنك الاستفادة من خصومات متجر كارفور Carrefour عبر كود خصم كارفور الاردن للحصول على أسعار مخفضة عند الشراء، وفي هذا المقال، سوف نتعرف على أفضل الاستراتيجيات لتوفير المال عند الشراء؛ لمساعدتك في إدارة أموالك بشكل صحيح.

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 استفد من الخصومات والعروض
أول ما يتبادر إلى ذهنك عند شراء أي منتج هو البحث عن أفضل أكواد وكوبونات الخصم، بالإضافة إلى اختيار المتاجر التي تقدم العروض والتنزيلات على المنتجات، على سبيل المثال، يقدم متجر شي ان SHEIN خصومات قيمة عند تفعيل كودات خصم شي ان، هناك العديد من الطرق التي تساعدك في العثور على أفضل الخصومات، مثل:


الاشتراك بخدمة تنبيهات الهاتف التي تقدمها تطبيقات المتاجر الإلكترونية، حيث يمكنك تفعيل هذه الميزة في متجر مودانيسا Modanisa للحصول على العروض والتخفيضات الحصرية، كما يمكنك الاستفادة من كود خصم مودانيسا للحصول على خصومات إضافية.
الاشتراك في النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية، حيث سوف تصلك رسائل بأحدث العروض والتخفيضات فور إعلانها، مما يساعدك في شراء المنتجات قبل نفاذ الكمية.
استخدام أكواد الكوبون أو القسائم الرقمية، حيث يمكنك تحميل تطبيق الكوبون AlCoupon، والحصول على كوبونات الخصم القيمة للعديد من المتاجر الشهيرة، 
راقب عروض نهاية الموسم وعروض الجمعة البيضاء و عروض الأعياد، حيث يقدم العديد من تجار التجزئة خصومات كبيرة خلال هذه الفترات لجذب العملاء وتصفية المخزون، سوف يساعدك ذلك في شراء الكثير من الأشياء بتكاليف منخفضة.


استخدم مواقع وتطبيقات تتبع الأسعار
إذا أردت أن تتسوق بذكاء وتختار أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فإن هناك العديد من المواقع التي تساعدك على تتبع الأسعار، والتي تعمل على مراقبة حركة أسعار المنتجات عبر العديد من تجار التجزئة عبر الانترنت، وتعلمك في حال انخفاض السعر، إليك أهم هذه المواقع:


موقع Camelcamelcamel 
يتيح لك هذا الموقع متابعة سجل أسعار المنتجات على موقع أمازون، وإرسال التنبيهات في حال انخفاض السعر، حيث يساعدك ذلك على اختيار الوقت المناسب لشراء المنتج الذي تريده بأقل سعر.


تطبيق Honey
يعمل تطبيق هوني على تتبع الأسعار في العديد من المتاجر عبر الإنترنت، كما يعمل أيضًا على تطبيق أكواد القسائم والخصومات تلقائيًا عند الدفع، حيث يساعدك ذلك على تجنب نسيان تطبيق الخصم قبل إتمام عملية الشراء.


PriceBlink
هي أداة رائعة يمكنك إضافتها إلى متصفحك، تساعدك على العثور على أفضل سعر خلال عملية التسوق، عبر مقارنة الأسعار بين تجار العديد من تجار التجزئة، سوف يسهل عليك ذلك مهمة البحث عن أسعار أقل.


شراء السلع المستعملة
يعد شراء السلع المستعملة أحد أفضل الطرق في الحصول على سلعة ذات جودة عالية بسعر أقل، حيث يمكنك اختيار السلع المستعملة والتي لا تزال بحالة جيدة، مثل الأثاث والالكترونيات والملابس والألعاب وغيرها، هناك العديد من الطرق للقيام بذلك، إما عبر الشراء من متاجر السلع المستعملة الموجودة في السوق، أو يمكنك العثور عليها عبر الانترنت، إما عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المتاجر الالكترونية لبيع السلع المستعملة، 
في الختام، لا يعد توفير المال صعبًا كما تتوقع، لأن التسوق بذكاء سوف يساعدك في تحقيق ذلك، عبر الشراء في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، من خلال اتباع هذه الاستراتيجيات الذكية في توفير المال، سوف تتمكن من إدارة ميزانيتك بالشكل الصحيح.
الكاتب: سارة دقامسه


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