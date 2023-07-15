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السبت، 15-07-2023 10:27 ص

حصة روسيا في استيراد الهند للنفط تتجاوز ولأول مرة 40 بالمئة

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الوكيل الإخباري- دلت معطيات وزارة الصناعة والتجارة الهندية، على أن حصة روسيا من واردات الهند النفطية، تجاوزت في مايو حدود الـ 40 بالمئة وذلك لأول مرة.

ووفقا لأرقام الوزارة، بلغت حصة روسيا في كل واردات النفط إلى الهند في مايو الماضي 40.4 في المائة، وجاء العراق بعدها في القائمة بحصة 18% والسعودية بحصة 12% والإمارات ستة في المائة. وصدرت الولايات المتحدة للهند 4% من حاجتها النفطية وبلغت حصة الكويت 3%.

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بدأت حصة روسيا في واردات الهند النفطية، بالنمو في أبريل من العام الماضي، لكنها بعد ذلك لم تتجاوز عشرة بالمائة. وبحلول نهاية العام، باتت حصة روسيا حوالي ربع واردات النفط الهندية. ومنذ بداية عام 2023، أصبح هذا الرقم في حدود 30٪.

ويشير الخبراء إلى وجود مشكلة مهمة واحدة لم يتم حلها بعد في مجال تجارة النفط بين روسيا والهند. هذه الأخيرة تفضل تسديد قيمة النفط  بالروبية، وهي عملة غير قابلة للتحويل بحرية ولا يتم تداولها في بورصة موسكو.

وتأتي تركيا في المرتبة الثانية في قائمة مستوردي النفط الروسي- 15% في شهر يونيو الماضي. بعدها تأتي بلغاريا والصين وغيرها.

 

روسيا اليوم

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