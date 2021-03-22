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الإثنين، 22-03-2021 07:16 م

بعد أن هوت 15 بالمئة

الليرة التركية تتعافى من بعض خسائرها

ليرة


الوكيل الإخباري - تعافت الليرة التركية من بعض خسائرها مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن هوت 15 بالمئة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في التعاملات المبكرة عقب قرار عزل محافظ البنك المركزي.

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وهوت الليرة إلى 8.4850 مقابل الدولار من 7.2185 يوم الجمعة، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل نوفمبر حين بلغت مستوى قياسيا خلال الجلسة عند 8.58.
وبحلول الساعة 16:13 بتوقيت غرينتش، جرى تداول الليرة عند 7.8275، بانخفاض 8.5 بالمئة.


وأثار قرار عزل محافظ البنك المركزي مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وقوض مصداقية البنك.


وفي ظل الفوضى بالسوق، أصدر وزير المالية لطفي علوان بيانا قال فيه إن تركيا عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة، وإن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية لتحقيق استقرار في الأسعار.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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