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الثلاثاء، 16-05-2023 01:24 م

الليرة التركية تهبط الى قرب أدنى مستوى في شهرين

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الوكيل الإخباري - استقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة اليوم، وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون تركيا بعد النتائج غير الحاسمة للانتخابات الرئاسية.

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وجرى تداول الليرة عند 19.64 مقابل الدولار خلال التعاملات أمس الاثنين بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند 19.70، كما أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها الذي سجلته هذا العام بعد الزلازل في شهر شباط الماضي. 

وتراجعت الليرة بواقع 5 % منذ بداية العام.


ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو في 28 أيار الجاري . 

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