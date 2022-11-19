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السبت، 19-11-2022 12:02 ص

المركزي الأمريكي: رفع الفائدة 75 نقطة أساس لايزال مطروحًا

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الوكيل الاخباري - قالت سوزان كولينز رئيس بنك الاحتياط الاتحادي ببوسطن وعضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الجمعة، إنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن مقدار رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، ولكن تحركاً مقداره 75 نقطة أساس لايزال مطروحا للنقاش.اضافة اعلان


وقالت كولينز في مقابلة مع تلفزيون "سي إن بي سي" إنه :" من الناحية التاريخية، كان ينظر إلى 50 نقطة أساس على أنها زيادة كبيرة ونحن في نطاق يرانا فيه معظم الناس كمنطقة تشهد تشديدا".

وأضافت كولينز:"نحن لا نرى أدلة واضحة ومتسقة على هذا النوع من المرونة في أسواق العمل، هذا النوع من الديناميكيات التي نرغب في رؤيتها".

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