الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يتسلم آليات من فرنسا

روسيا ترصد 25 إصابة بمتحور أوميكرون

حوارية في عجلون حول المرأة في توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية

استحداث عيادة معالجة العصب والتركيبات السنية في مستشفى جرش الحكومي

شاب أردني يشتري رقم مركبة بـ 550 الف دينار

لجنة الاوبئة : نستبعد أن يكون هناك أي إغلاقات

انطلاق فعاليات مؤتمر اللغة العربية الثالث في لواء الجيزة

إرادتان ملكيتان بالسفيرين خوري والحباشنة

69 مليون شخص في الوطن العربي يعاني من سوء التغذية

قرار من العمل بشأن انتداب الموظفين ونقلهم وتكليفهم

الخميس، 16-12-2021 04:23 م

المركزي الأوروبي يخفض دعم الجائحة تدريجيا بسبب أوميكرون

shutterstock_1919757071-1140x570


الوكيل الإخباري-رفض البنك المركزي الأوروبي سحبا مفاجئا لدعمه المتعلق بالجائحة للاقتصاد، فيما يثير المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" ارتباكا وقلقا بالنسبة لتعافي القارة العجوز.

اضافة اعلان

 

وأكد المركزي الأوروبي أنه سيتوقف تدريجيا عن شراء سندات تحفيز بقيمة 1.85 تريليون يورو العام المقبل لكنه سيحافظ على الأثر بنقل جزء من السندات إلى برنامج دعم آخر لشرائها.


وشهدت دول الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو، وعددها 19، تعافيا اقتصاديا بالفعل لكنه كان بطيئا بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفاة جراء انتشار المتحور "دلتا" من الفيروس والنقص في المواد خام، وعرقل ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة وسلاسل الإمداد.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الاتجاه-صرف-الدولار

تراجع الدولار الأميركي عالميا

tjcTuNWJXJOgOcRiHNdl80qlXmXk9LApNR4i8MVH

ارتفاع أسعار النفط عالميا

2020_2_24_14_11_29_140

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

12202115103751699551288

البنك المركزي: شهدنا نمواً اقتصادياً خلال النصف الثاني من 2021

image

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن إلى 2.2% في 2021

122021141751887776136

علان لـ الوكيل: تجارة الذهب في 2021 تضاعفت 3 مرات

أخبار متعلقة
ey-jak-budou-stresove-testy-vypadat-v-budoucnu-meta-scaled

"ماستركارد" : 12 خطراً عالمياً قد يعرقل مسيرة الإنتعاش في 2022

النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

5RkM3

الدولار يرتفع عالمياً

shutterstock_1658501800-co22py (1)

هل سيعرقل متحور أوميكرون النمو العالمي في الاقتصاد ؟

نفط3

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

يورو

تراجع اليورو عالميا