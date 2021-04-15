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الخميس، 15-04-2021 12:07 م

المركزي السوري يرفع سعر صرف الدولار الرسمي بنحو الضعف

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الوكيل الإخباري- رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار بنحو الضعف في النشرة الرسمية لأول مرة منذ نحو 10 أشهر.

وحسب نشرة المصارف والصرافة التي يصدرها المصرف يوميا فقد تم تحديد سعر صرف الدولار الواحد بـ 2512 ليرة، ارتفاعا من 1256 ليرة، وهي التسعيرة التي أقرها منذ يوليو عام 2020.

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كما حدد سعر شراء الدولار لتسليم الحولات الشخصية الواردة من الخارج بـ2500 ليرة.

وكان المركزي السوري عدل في الأيام الماضية عددا من أسعار الصرف، كان أبرزها السماح لشركات صرافة ببيع الدولار للتجار والصناعيين بـ 3375 ليرة، وآخرها أمس برفع قيمة تصريف المئة دولار التي يتوجب على السوريين القادمين إلى بلادهم تصريفها على الحدود إلى 2500 ليرة لكل دولار.

 




 

 


 

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