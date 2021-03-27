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السبت، 27-03-2021 03:40 م

ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية

النفط السورية تصدر بيانا حول تأثر البلاد من إغلاق قناة السويس

نفط
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النفط السورية أن تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس انعكس على توريدات النفط الى سوريا، وأنها ستقوم "بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية".

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وقالت الوزارة في بيان وصفته بالمهم إن حركة الملاحة المتوقفة منذ 4 أيام في قناة السويس انعكس على توريدات النفط إلى سوريا و"تأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفطا ومشتقات نفطية للبلد".


وأضافت الوزارة في بيانها أنه "وبانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمنا غير معلوم بعد، وضمانا لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من (أفران ومشافي ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى) فإن وزارة النفط تقوم حاليا بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت – بنزين) بما يضمن توفرها حيويا لأطول زمن ممكن".


وأعربت الوزارة عن أملها في "نجاح عمليات تعويم السفينة الجانحة وفتح قناة السويس، وذلك لعودة حركة النقل والتجارة إلى طبيعتها، ووصول التوريدات النفطية المنتظرة إلى سوريا دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية".


وتشهد سوريا منذ أكثر من شهر عودة لأزمة حادة في تأمين المشتقات النفطية، جعلت طوابير السيارات تمتد لكيلومترات طويلة أمام محطات الوقود، بينما ما يزال كثير من السوريين لم يستلموا الدفعة الأولى (حصة الشتاء) من حصصهم من المازوت المقررة وفقا لـ "البطاقة الذكية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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