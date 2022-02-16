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الأربعاء، 16-02-2022 09:32 ص

المركزي السوري يصدر تعليمات للمستوردين في سوريا

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الوكيل الاخباري- أصدر مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، تعميما بخصوص المستوردين الذين تأخر حصولهم على تمويل من شركات الصرافة في سوريا.

وبين المركزي في تعميمه "إشارة إلى التعميم الصادر عن مصرف سوريا المركزي رقم 93/1 تاريخ 28/1/2021 والتعميم رقم 6/1 تاريخ 5/1/2022 حول السماح للمستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المراكز الحدودية السورية وتخضع لقرار مصرف سوريا المركزي رقم 1070 تاريخ 31/8/2021 وتعديلاته، بأنه عليهم أن يحصلوا على كتاب صادر عن مصرف سورية المركزي، يسمح لهم بتخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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