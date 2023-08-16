المركزي العراقي يتوقع إغلاق بعض البنوك التجارية

الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن العراق قطعت شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي تستهدف إيران لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.

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وأضاف في مقابلة مع رويترز "إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية".



ولم يذكر العلاق إيران بالاسم، وقال إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في نوفمبر.

وأضاف إن البنك المركزي يجري مراجعة للقطاع المصرفي ويقدم لوائح جديدة قال إنها ستشهد على الأرجح إغلاق بعض البنوك.



