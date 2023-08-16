الأربعاء 16-08-2023
الوكيل الاخباري

توقيع 3 مذكرات تفاهم لتسويق منتجات الجمعيات التعاونية وتطوير قدراتها

مفاجأة من حلويات آغاتي وزين كاش مع إعلان نتائج "التوجيهي"

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الاراضي السورية

التربية تُفعّل رابط نتائج التوجيهي

الأمن العام: مركبات مدنية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات المرورية

الخصاونة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في المطار

تشكيلات إدارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا - أسماء

الحبس شهرا لشخص استخدم مسدس صوت ابتهاجا بنتائج التوجيهي

وزير الطاقة: الأردن لم يتأثر بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر

عاجل

التربية تُفعّل رابط نتائج التوجيهي

 
الأربعاء، 16-08-2023 02:49 م

المركزي العراقي يتوقع إغلاق بعض البنوك التجارية

thumbs_b_c_927ce4e88bb00b51cbc2f043969d8bd6


الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن العراق قطعت شوطا كبيرا في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأميركي تستهدف إيران لكنه يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.

اضافة اعلان


وأضاف في مقابلة مع رويترز "إنها معركة فعلا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية".


ولم يذكر العلاق إيران بالاسم، وقال إنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في نوفمبر.

 

وأضاف إن البنك المركزي يجري مراجعة للقطاع المصرفي ويقدم لوائح جديدة قال إنها ستشهد على الأرجح إغلاق بعض البنوك.


إقرأ ايضا
LYNXMPEB5405E_L

الذهب يغلق تداولات اليوم على استقرار

22

سلطنة عُمان تستقبل أول ناقلة هيدروجين مسال في العالم

tconvfimg-linquietante-flambee-des-prix-des-matieres-agricoles-170493-1646839738

تراجع أسعار القمح عالمياً 1%

م

مصر تعتزم بدء تداول السكر في بورصة السلع

20211212181814882

أكبر بنك استثماري أمريكي يفقد 11 مليار دولار في يوم واحد

2245371-581514980

التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى في 15 شهرا

أخبار متعلقة
55555

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

4

مسؤول إيراني: الظروف مهيأة لإقامة الاستثمارات السعودية في بلادنا

556

مع تراجع الطلب.. ما العوامل الاقتصادية التي تتحكم بالذهب؟

image

توقيع 12 اتفاقية بين الأردن ومصر

445

799 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 7 أشهر

74

الروبل الروسي عند أدنى مستوى منذ مارس 2022