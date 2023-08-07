الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين توقيع 12 اتفاقية بين الأردن ومصر خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

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وأضاف خلال تصريحات صحفية مشتركه مع نظيره المصري مصطفى مدبولي: "ناقشت ورئيس الوزراء المصري الآلية الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق".



وقال الخصاونة: "مقبلون على قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في مصر".



ولفت الخصاونة إلى أنه جرى البحث مع الجانب المصري ما أنجز بملف انسيابية مرور الشاحنات عبر الدولتين.

من جهته قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن العلاقة الأردنية المصرية انتقلت إلى مرحلة التطوير بمشاريع جديدة.



وأضاف مدبولي أن العلاقة الوثيقة بين جلالة الملك عبدالله الثَّاني والرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي تنعكس على دعم العلاقات وتقوية الرَّوابط والخروج بنتائج ملموسة تلامس تطلُّعات بلدينا وشعبينا.



ووقعت الاتفاقيات في مجالات: رسم السِّياسات الاقتصاديَّة والماليَّة، والبيئة، والشُّؤون الاجتماعيَّة، والإعلام، والثَّقافة، والتَّدريب المهني، والقوى العاملة، والضَّمان الاجتماعي، والصَّحة، والأوقاف، والبريد.

