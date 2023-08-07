مع تراجع الطلب.. ما العوامل الاقتصادية التي تتحكم بالذهب؟

الوكيل الإخباري - شهد الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تقلبات حادة أدت إلى تراجع سعره بنحو 4 % خلال هذه الفترة، بسبب عدة عوامل أبرزها ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، وزيادة عوائد السندات الأميركية، وتراجع شراء الذهب من قبل البنوك المركزية في الربع الثاني 2023، بحسب خبراء اقتصاد أكدوا أنه رغم ذلك فإن المعدن الأصفر لا يزال مرتفعاً بأكثر من 6% في 2023 كما أنه حقق ارتفاعاً بنسبة 10 % تقريباً في عام كامل.





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وانخفض الطلب العالمي على الذهب مع استبعاد التعاملات خارج البورصة اثنين بالمئة على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من العام الجاري مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، الذي أوضح أن الطلب ظل قوياً بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل نحو نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه ملاذاً آمناً في أوقات عدم الاستقرار العالمي.



وأظهر تقرير للمجلس ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب في عام 2022، في عمليات شراء ضخمة رفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً، إذ اشترت البنوك المركزية 1136 طناً من الذهب العام الماضي وهي أعلى مستوى في 55 عاماً، في حين اشترت في النصف الأول من العام الجاري 386.9 طن.



أهم العوامل التي تتحكم في تقلبات أسعار الذهب

وهناك عدة عوامل اقتصادية عالمية تتحكم في تقلبات الذهب، يشرحها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" علي حمودي، الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons" وفقاً لما يلي:



العرض والطلب

مثل أي سلعة أخرى يؤثر العرض والطلب على أسعار الذهب، حيث تؤدي زيادة الطلب وانخفاض المعروض من المعدن الأصفر إلى زيادة السعر، والعكس صحيح، أي زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلى انخفاض الأسعار.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه مع مرور الزمن تزداد عملية تعدين أو استخراج الذهب من باطن الأرض صعوبة، ويعتبر ذلك أحد أسباب الارتفاع المستمر لأسعاره على المدى الطويل.



التضخم والسياسات المالية وأسعار الفائدة

تؤثر القرارات التي تتخذها الحكومات فيما يتعلق بالتضخم والسياسات المالية وأسعار الفائدة على سعر الذهب، ذلك أن انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم تؤديان عادة إلى زيادة أسعار الذهب.



العملات

الشيء ذاته ينطبق على أسعار صرف العملات العالمية، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة، تحدث زيادة في أسعار الذهب.



التقلبات الجيوسياسية وعدم اليقين

إن عدم الاستقرار السياسي والصراعات والحروب الإقليمية والتهديدات الإرهابية قد تؤدي إلى رفع أسعار الذهب، لكن من الصعب قياس الكيفية التي تؤثر بها مثل هذه الحالات على أسعار الذهب مقارنة بالعوامل السابقة، فضلاً عن أنها تتفاوت من حالة إلى أخرى.

