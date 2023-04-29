المفوضية الأوروبية تتوصل لاتفاق بشأن واردات الحبوب الأوكرانية

الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الأوروبية أنها توصلت إلى اتفاق مع العديد من دول شرق أوروبا في نزاع بشأن الأثر الاقتصادي للواردات الزراعية المتزايدة من أوكرانيا.

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وقلصت بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحتى بولندا، وهي داعم قوي لأوكرانيا، واردات زراعية معينة من البلاد، معتبرة أن الحبوب الأوكرانية الرخيصة تتسبب في تشويه للسوق. كما اشتكت رومانيا من تداعيات ذلك.



وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس : "تحركنا لمعالجة مخاوف كل من المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وأوكرانيا".



ويمكن تقييد الواردات المحتملة للاتحاد الأوروبي من هذه الأنواع الأربعة من الحبوب إلى منتجات معدة للانتقال إلى دول أخرى، وذلك لتفادي حدوث وفرة من المنتجات الزراعية بالأسواق المتاخمة لأوكرانيا. ( الاقتصادية )

