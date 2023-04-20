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الخميس، 20-04-2023 09:13 ص

النفط يتراجع متأثراً بصعود الدولار ومخاوف الطلب

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية اليوم الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسن الطلب.
              
وبحلول الساعة 03:02 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتاً أو 0.96% إلى 82.32 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتاً أو 0.87% إلى 78.47 دولار للبرميل.

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وتراجع الخامان لليوم الثاني بعد انخفاضهما بنسبة 2% أمس الأربعاء، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة أوبك+ عن خفض مفاجئ في الإنتاج في الثاني من نيسان الحالي.
              
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة للعملاء "عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى أقل من 80 دولاراً وقد يواصل الانخفاض إذا استمر التداول القوي للدولار".
              
وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.40% خلال هذا الأسبوع. ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
              
وكشف تقرير لمجلس الفدرالي الأميركي نُشر أمس الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأميركي لم يطرأ عليه تغير يذكر في الأسابيع الماضية إذ نما التوظيف على نحو معتدل نسبيا بينما تباطأت زيادة الأسعار على ما يبدو.

 

CNBC

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