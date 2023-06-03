النفط يتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 1%

الوكيل الاخباري - تكبدت أسعار النفط خسائر أسبوعية بأكثر من 1 % رغم المكاسب الكبيرة التي سجلتها في آخر جلستين والتي تجاوزت 5% بدعم من إقرار الكونغرس الأميركي اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها فضلا عن نشر بيانات الوظائف التي عززت الآمال في توقف محتمل لرفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

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ويتحول التركيز الآن إلى اجتماع تحالف أوبك+ يوم غدٍ الاحد.



وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء اول أمس الخميس مشروع قانون سقف الدين مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.



وأعلن اتحاد النقل الجوي الدولي استمرار نمو قطاع السفر الجوي، حيث ارتفعت حركة السفر الجوي الدولية بنسبة 48% خلال أبريل على أساس سنوي لتصل إلى 90.5 % من مستويات ما قبل وباء كورونا. سكاي نيوز

