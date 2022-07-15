الجمعة 15-07-2022
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الجمعة، 15-07-2022 09:28 ص

النفط يرتفع وسط توقعات برفع أقل حدة للفائدة الأميركية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية على نحو أقل حدة، لكن المخاوف المتعلقة بانتعاش الطلب حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/ أيلول المقبل 1.25 دولار أو 1.3% إلى 100.35 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتاً أو 0.9% إلى 96.68 دولار للبرميل.

وقال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشدداً في الاحتياطي الفدرالي أمس الخميس 14 تموز، إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير الأربعاء الماضي أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع أمس الخميس وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير شباط الماضي، أي قبل يوم من بداية الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن كلا الخامين عوض خسائره بحلول نهاية الجلسة.

ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية اليوم الجمعة، حيث سيحضر قمة الحلفاء الخليجيين ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.

ولكن الطاقة الإنتاجية الفائضة في أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتناقص، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم، ومن غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن للمملكة العربية السعودية ضخها في السوق على نحو سريع.

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