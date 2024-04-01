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الإثنين، 01-04-2024 10:26 ص

النفط يصعد مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات

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الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتضيف إلى مكاسب سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+ وهجمات على مصاف روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.

وارتفعت أسعار خام برنت 29 سنتا أو 0.3 % إلى 87.29 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % في الأسبوع الماضي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4 % إلى 83.48 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2 % في الأسبوع الماضي.

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ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.

 




 

 


 

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