النفط يصعد مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات

الوكيل الإخباري - صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتضيف إلى مكاسب سجلها في الآونة الأخيرة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+ وهجمات على مصاف روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.



وارتفعت أسعار خام برنت 29 سنتا أو 0.3 % إلى 87.29 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 % في الأسبوع الماضي. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4 % إلى 83.48 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2 % في الأسبوع الماضي.

اضافة اعلان



ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.