النفط يقتنص أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من التراجع

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط أول ارتفاع أسبوعي بعد 3 أسابيع من التراجع، وذلك على الرغم من هبوطها في آخر تداولات الأسبوع، أمس الجمعة، وسط ترقب لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك +"، الأحد المقبل، وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي.

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ومن المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم أوبك+ بسياسة خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا خلال اجتماعها، ولكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تنخفض ما لم تقرر المجموعة مزيدا من الخفض.



و اقتنصت أسعار النفط أول مكاسب أسبوعية بعد تراجع لثلاثة أسابيع متتالية، إذ ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.5% خلال الأسبوع، كما قفزت أسعار خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 5%. ( سكاي نيوز )