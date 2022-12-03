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السبت، 03-12-2022 09:17 ص

مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي

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الوكيل الإخباري - اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، أمس الجمعة، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها، ما سمح أولا باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.


وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ يوم غدٍ الإثنين، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر. ( سكاي نيوز )




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