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الثلاثاء، 23-01-2024 07:15 ص

النفط يهبط مع تزايد المخاوف بشأن الطلب العالمي

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الوكيل الإخباري - تكبدت أسعار النفط خسائر، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، إذ طغى القلق بشأن توقعات طلب النفط العالمي على التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف أخرى بشأن الإمدادات في أعقاب هجوم على محطة روسية لتصدير الوقود مطلع الأسبوع.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 79.92 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو 0.1 % إلى 74.66 دولار للبرميل.


كان الخامان قد ارتفعا بنحو 2%، إذ أثار هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة لتصدير الوقود تابعة لشركة نوفاتك أوست لوجا مخاوف بشأن الإمدادات ومن ثم ارتفاع الأسعار.

 

ويرجح محللون أن تستأنف نوفاتك عملياتها هناك إلى حد كبير في غضون أسابيع.

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