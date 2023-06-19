أكثر من 280 مليار دولار قيمة التجارة الإلكترونية الخارجية في الصين

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تجاوزت قيمة الصادرات والواردات من التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين تريليوني يوان (ما يعادل 280.55 مليار دولار) لتصل إلى 2.1 تريليون يوان بزيادة 7.1 % مقارنة بعام 2021.ومن بين وجهات التصدير في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين في 2022، تمثل الولايات المتحدة 34.3 % من السوق وتشكل المملكة المتحدة 6.5%وتضم الصادرات الرئيسية، الملابس والأحذية والحقائب والمنتجات الإلكترونية.وتمثل المنتجات اليابانية 21.7 % من إجمالي واردات الصين من التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في 2022، بينما تشكل المنتجات الأميركية 17.9 % منها.وتشكل السلع الاستهلاكية 92.8 % من الصادرات و98.3 % من الواردات.