انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار النفط العالمية، الاثنين، لتتراجع عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، حيث طغت الشكوك تجاه اقتصاد الصين على تخفيضات إنتاج أوبك+ وعلى تقليص عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.



تراجع خام برنت 68 سنتا ليتم تداوله عند 75.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا إلى 71.19 دولار.



وفي الأسبوع الماضي زاد برنت 2.4 بالمئة وارتفع خام غرب تكساس 2.3 بالمئة.



وخفّض عدد من البنوك الكبرى التوقعات بشأن نمو الناتج الإجمالي للصين لعام 2023، بعد أن أظهرت بيانات شهر مايو والتي نشرت الأسبوع الماضي أن التعافي بعد جائحة كوفيد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه عثرات.

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سكاي نيوز