النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم من زيادة الطلب الصيني

الوكيل الإخباري - ارتفع النفط في ختام جلسة أمس الجمعة، وسجل زيادة أسبوعية إذ أدت زيادة الطلب من الصين وخفض تحالف أوبك+ للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

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وتعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين.

وارتفع إنتاج مصافي النفط في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على الإطلاق.



وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.



وتلقت الأسعار الدعم أيضا من الخفض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الذي دخل حيز التنفيذ في مايو، إلى جانب تخفيضات إضافية أعلنتها السعودية ستبدأ اعتبارا من تموز.



ونقلت وكالات أنباء حكومية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف قوله إن "من الواقعي" أن تصل أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارا للبرميل.



زاد سعر خام برنت 94 سنتا إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولار للبرميل.



وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 2.4 بالمئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 2.3% .



