السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

منظمة التجارة العالمية تقيّم السياسة التجارية للأردن

11.8 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

مستوطنون يشعلون النيران بأراضي في بيت لحم

النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم من زيادة الطلب الصيني

وفيات السبت 17-6-2023

خلال الحج.. 4 آلاف عامل لغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً

لأول مرة في التاريخ .. الدين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار

السعودية تعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

زلزال يهز غرب فرنسا

كتلة هوائية حارة نسبيا تؤثر على المملكة اليوم

 
السبت، 17-06-2023 09:12 ص

النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم من زيادة الطلب الصيني

32


الوكيل الإخباري - ارتفع النفط في ختام جلسة أمس الجمعة، وسجل زيادة أسبوعية إذ أدت زيادة الطلب من الصين وخفض تحالف أوبك+ للإنتاج إلى ارتفاع الأسعار رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

اضافة اعلان


وتعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين. 
وارتفع إنتاج مصافي النفط في الصين في مايو إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على الإطلاق.


وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية إن من المتوقع أن يواصل الطلب الصيني على النفط الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.


وتلقت الأسعار الدعم أيضا من الخفض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الذي دخل حيز التنفيذ في مايو، إلى جانب تخفيضات إضافية أعلنتها السعودية ستبدأ اعتبارا من تموز.


ونقلت وكالات أنباء حكومية عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف قوله إن "من الواقعي" أن تصل أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارا للبرميل.


زاد سعر خام برنت 94 سنتا إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولار للبرميل.


وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 2.4 بالمئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 2.3% .

إقرأ ايضا
هيئة الاوراق المالية 2

11.8 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

47

المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغيير عند 8 بالمئة

672

اسعار الذهب اليوم السبت في الأردن

دولارات 2

لأول مرة في التاريخ .. الدين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار

1686940000332

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية والنفط

9a58ed11-4674-4c0c-a102-d9192cbf65eb

ارتفاع كلفة الاقتراض بالسندات في بريطانيا وسط التضخم

أخبار متعلقة
2523

ارتفاع على أسعار النفط وترقب لقرار الفائدة الأميركية اليوم

2023_04_28_11_10_56

النفط يتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 1%

1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط احتمالات وقف رفع الفائدة

252

هبوط النفط 2% اليوم بسبب ملف الدين الأمريكي وترقب اجتماع أوبك+

2120

مخاوف نقص الإمدادات تقود النفط للارتفاع

1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب