أسعار النفط تواصل انخفاضها عالمياً

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط الثلاثاء بعد خفض الصين معدلات الفائدة المرجعية على الإقراض بنسبة أقل من المتوقع، مما يثير مزيدا من المخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.



انخفض خام برنت خمسة سنتات إلى 76.04 دولار للبرميل في الساعة 0310 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 99 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 70.79 دولار. وينتهي عقد يوليو بنهاية تعاملات الثلاثاء.



ونزل كذلك عقد الخام الأميركي تسليم أغسطس، الأكثر نشاطا، 71 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 71.22 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية للخام الأميركي أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

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سكاي نيوز