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الأربعاء، 17-04-2024 02:26 م

النفط يواصل الهبوط للجلسة الثالثة وسط مخاوف الطلب العالمي

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، في ظل تأثير محتمل من ارتفاع مخزونات الخام الأميركية والمخاوف الخاصة بالطلب العالمي الناجمة عن بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واحتمالات قاتمة بشأن خفض أسعار الفائدة.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 21 سنتا، أو 0.2 % إلى 89.81 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو 19 سنتا، أو 0.2% إلى 85.17 دولار للبرميل.


وأسعار النفط في نزول منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد "إسرائيل" على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.

 




 

 


 

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