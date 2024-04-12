الجمعة 12-04-2024
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الجمعة، 12-04-2024 09:01 ص

أسعار النفط عالمياً تتجه لتكبد خسارة أسبوعية

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الوكيل الإخباري - سجلت أسعار النفط عالمياُ ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الجمعة المبكرة، في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط، مما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بتراجع عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 % إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 0.72 % إلى 85.63 دولار.

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من 1%.





 




 

 


 

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