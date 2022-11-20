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الأحد، 20-11-2022 03:44 م

النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يخسر 1.4 تريليون دولار بسبب الانقسام التجاري

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الوكيل الإخباري - قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الاقتصاد العالمي يخسر 1.4 تريليون دولار بسبب الانقسام التجاري. 

وأكدت غورغييفا أن الخلافات التجارية يمكن أن تقطع 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 3٪ في آسيا.

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ونوهت إلى إن ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي قد يكلف الاقتصاد العالمي 1.4 تريليون دولار، علاوة على الأضرار الجسيمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

وحول الدولار أوضحت غورغييفا أن قيمة تواصل الارتفاع بأرقام مضاعفة حتى ما أحدث ارهاقا في الأسواق الناشئة، حيث يتدفق المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وسط مؤشرات على أن معظم الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو الركود.


ونوهت إلى أن الدول التي تعاني من ضغوط بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار والبيئة الاقتصادية العالمية تشجعت على التصرف بشكل استباقي وطلب المساعدة في وقت مبكر من الصندوق. ( investing )

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