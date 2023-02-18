السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

بايدن يصف العنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بالوباء

توقعات بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 3 مرات العام الحالي

الجيش الأمريكي ينهي عمليات البحث عن حطام الأجسام التي تم إسقاطها دون نتائج

دعوات لإضراب شامل في القدس الأحد

واشنطن تخصص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية

انخفاض سعر كيلو الخيار إلى 80 قرش في السوق المركزي

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

مسلح يقتل 6 أشخاص بالرصاص في ولاية مسيسيبي الأمريكية

التربية تنعى وفاة الطفل سراج البيايضة

 
السبت، 18-02-2023 08:55 ص

النقد الدولي يتوصل لاتفاق نحو منح كييف برنامج قرض كامل

20230218072725


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الأوكرانية يمهد الطريق لمنح كييف برنامج قرض كامل ويساهك أيضا في دعم محاولة البلاد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


وقال غافين غراي الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا أن البلاد أظهرت أداءً “قويا” في ظل برنامج لصندوق النقد الدولي استمر أربعة أشهر، حيث وفت بأهدافه ومعاييره.


وطرحت الحكومة الأوكرانية على البرلمان مجموعة مسودات قوانين تهدف إلى زيادة إيرادات الضرائب، كما أنها بصدد اتخاذ خطوات لاستيفاء الضرائب المتأخرة، إضافة إلى جهود أخرى.


وقال غراي في بيان “إن برنامج صندوق النقد الدولي الكامل سيكون داعما لجهود الحكومة الأوكرانية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.


وأضاف أن السلطات “تحرز تقدما في الإصلاحات لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون وإرساء أسس النمو بعد الحرب”.

إقرأ ايضا
1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

13600844001643147473

توقعات بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 3 مرات العام الحالي

19982Image1-1180x677_d

المعدن الأصفر يتجه لثالث أسبوع من التراجع

63ef99d56024c

وزير المالية اللبناني: استبدال حاكم مصرف لبنان صعب وولايته قد تمدد

62fa7e524236040f9d38da91

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بشكل غير متوقع

997

انخفاض أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
55

اقتصاد منطقة اليورو يتباطأ بالربع الأخير.. لكنه تجنب الركود

841

من بينها دول عربية.. تحذير من تراجع عملات دول بسبب أسعار الفائدة

582

هبوط صادرات الوقود الروسية 10 % منذ بداية شباط

moved_LYNXMPEI10187_L

هذه الدولة تسمح لمواطنيها دفع الضرائب بالعملات الرقمية

main_image63e7913abcf59

روسيا: تخفيض انتاج النفط بنحو 500 ألف برميل رداً على العقوبات الغربية

nq12N

1.6 مليار دولار مبيعات صناديق الذهب العالمية في كانون الثاني