هذه الدولة تسمح لمواطنيها دفع الضرائب بالعملات الرقمية

الوكيل الإخباري - أعلن أقدم بنك في البرازيل Banco do Brasil أنه يسمح للمقيمين بدفع ضرائبهم باستخدام العملات الرقمية.

اضافة اعلان



وستسمح هذه الخطوة لدافعي الضرائب في هذه الدولة بتسوية التزاماتهم الضريبية بسهولة، وفي الوقت نفسه توسيع "الوصول" إلى النظام البيئي للأصول الرقمية.



وفقًا للأنباء سيقدم أحد البنوك البرازيلية الكبرى Banco do Brasil خيارًا جديدًا ومناسبًا لدافعي الضرائب لتسوية مستحقاتهم باستخدام العملات الرقمية بحسب بيان البنك.



وقال البنك إن الأمر متاح للبرازيليين الذين لديهم عملاتهم الرقمية تحت وصاية Bitfy، والتي ستكون بمثابة "شريك تحصيل" للبنك البرازيلي الرئيسي. وكالات

