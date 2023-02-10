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الجمعة، 10-02-2023 09:01 ص

1.6 مليار دولار مبيعات صناديق الذهب العالمية في كانون الثاني

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الوكيل الاخباري - باعت صناديق الاستثمار العالمية المتداولة للذهب، حوالي 26 طنا أو ما يعادل 1.6 مليار دولار في كانون الثاني الماضي ، وسط ضغوط رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي.

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وقال مجلس الذهب في تقرير صدر حديثا، إن حيازة الصناديق المتداولة انخفضت في الشهر الماضي إلى 3446 طنا بقيمة تعادل 213.4 مليار دولار.


وكانت حيازة الصناديق المتداولة سجلت 3472 طنا بالأرقام المعدلة لشهر ديسمبر الماضي.


وقادت الصناديق المدرجة في المملكة المتحدة وألمانيا التدفقات الخارجية العالمية، إذ باعت المملكة المتحدة 21 طنا بقيمة 1.3 مليار دولار في العام الماضي. ( سكاي نيوز )



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