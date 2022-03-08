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الثلاثاء، 08-03-2022 12:13 م

النيكل يسجل مستوى قياسياً عند 100 ألف دولار للطن

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الوكيل الاخباري- سجل النيكل، اليوم الثلاثاء، مستوى قياسيا عند 100 ألف دولار للطن بسبب مخاوف بشأن الإنتاج الروسي حيث هز الصراع في أوكرانيا أسواق السلع الأساسية.

وتداول المعدن، الذي يستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات للسيارات الكهربائية، لفترة وجيزة بسعر 101365 دولارا للطن قبل أن يتراجع إلى 82195 دولارا، نقلاً عن وكالة فرانس برس.

فيما تشهد أسعار المعادن ارتفاعات قياسية، مع تفاقم الأزمة الأوكرانية وزيادة مخاطر الإمداد في صناعة تواجه بالفعل نقصاً حاداً.

وشهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا حادا، إذ جاوز سعر أونصة الذهب 2020 دولارا لأول مرة منذ أغسطس 2020.

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